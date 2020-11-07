Sweet and Easy - Enie backt
Folge 15: Mega Häppchen
25 Min.Folge vom 07.11.2020Ab 6
Leckere Häppchen dürfen auf keiner Party fehlen. Enie van de Meiklokjes zeigt deshalb raffinierte Rezeptideen, die blitzschnell und kinderleicht zubereitet werden können. Neben schokoladigen Brownie-Kugeln präsentiert Enie köstliche Schalotten-Käse-Muffins. Außerdem backt sie einen französischen Käsekuchen mit Karamellkruste und serviert passend dazu einen Frozen Espresso.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen