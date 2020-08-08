Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Das Auge isst mit!

sixxStaffel 9Folge 3vom 08.08.2020
Das Auge isst mit!

Das Auge isst mit!Jetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 3: Das Auge isst mit!

24 Min.Folge vom 08.08.2020Ab 6

Enies Meisterwerke schmecken nicht nur besonders lecker, sie sehen auch zum Anbeißen aus. Neben einem saftigen Blutorangenkuchen backt sie köstliche Bonbon-Kekse, die auf jeder Feier einen echten Hingucker darstellen. Außerdem zeigt Enie, wie man Kuchen oder Torten ganz einfach das gewisse Etwas verleihen kann. Unterstützung erhält sie dabei von Comedian Meltem Kaptan, der ein Rezept aus seiner Heimat mitgebracht hat.

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen