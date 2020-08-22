Sweet and Easy - Enie backt
Folge 5: Kuchen vom Grill
25 Min.Folge vom 22.08.2020Ab 6
Enie van de Meiklokjes wirft den Grill an und zaubert sowohl süße als auch deftige Leckerbissen auf den Teller. Ein herzhafter Flammkuchen mit Tomaten und Käse ist genauso schnell und unkompliziert zubereitet wie ein feiner Schokokuchen oder ein köstlicher Gugelhupf. Gemeinsam mit Popsänger, Fernsehmoderator und Schauspieler Ben genießt Enie außerdem fruchtig frische Gurken-Ingwer-Cocktails.
Weitere Folgen in Staffel 9
Sweet and Easy - Enie backt
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen