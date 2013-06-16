Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 10vom 16.06.2013
Der große Bundesländer-Vergleich in Österreichs großen Sexreport. Wir schauen uns das Sexleben der Österreicher genau an. Welches Bundesland treibt es am buntesten? Welche Österreicher haben die meisten Seitensprünge? Das sind nur ein paar der Fragen, die wir in der vorläufig letzten Folge von "TABU - Österreichs großen Sexreport" klären. Ein Conclusio gibt es: Sex ist und bleibt die schönste Nebensache der Welt.

