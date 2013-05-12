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TABU - Österreichs großer Sexreport

Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk vom 12.05.2013

PULS 4Staffel 1Folge 132vom 12.05.2013
Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk vom 12.05.2013

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Folge 132: Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk vom 12.05.2013

26 Min.Folge vom 12.05.2013Ab 16

Die Ex-Prostituierte ist in dieser Folge von "Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk" zu Gast. Sie ist eine junge Frau, die aber schon eine außergewöhnliche Geschichte hat. Denn sie ist eben eine Ex-Prostituierte und kann viel Spannendes erzählen. Mittlerweile ist Lisa Müller aber eine erfolgreiche Buchautorin. Außerdem spricht der Laufhausmanager Peter Laskaris über sein Leben in diesem Beruf. Wolfgang Kostenwein, unser Sexologe, nimmt auch auf der Beziehungscouch Platz.

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