Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk vom 12.05.2013Jetzt kostenlos streamen
TABU - Österreichs großer Sexreport
Folge 132: Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk vom 12.05.2013
26 Min.Folge vom 12.05.2013Ab 16
Die Ex-Prostituierte ist in dieser Folge von "Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk" zu Gast. Sie ist eine junge Frau, die aber schon eine außergewöhnliche Geschichte hat. Denn sie ist eben eine Ex-Prostituierte und kann viel Spannendes erzählen. Mittlerweile ist Lisa Müller aber eine erfolgreiche Buchautorin. Außerdem spricht der Laufhausmanager Peter Laskaris über sein Leben in diesem Beruf. Wolfgang Kostenwein, unser Sexologe, nimmt auch auf der Beziehungscouch Platz.
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
16SEXUALITAET
Copyrights:© Season 1: Puls4