TABU - Österreichs großer Sexreport

Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk vom 28.04.2013

PULS 4Staffel 1Folge 118vom 28.04.2013
Folge 118: Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk vom 28.04.2013

27 Min.Folge vom 28.04.2013Ab 16

Alfons Haider hat in dieser Folge von "Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk" auf der Beziehungscouch von Nina Blum Platz genommen. Er spricht beispielsweise darüber, dass er nach seinem Outing auch noch etwas mit Frauen hatte. Außerdem waren die Sexualtherapeutin Elia Bragagna und die Schauspielerin Gabriela Benesch zu Gast.

PULS 4
