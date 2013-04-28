Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk vom 28.04.2013Jetzt kostenlos streamen
Folge 118: Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk vom 28.04.2013
27 Min.Folge vom 28.04.2013Ab 16
Alfons Haider hat in dieser Folge von "Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk" auf der Beziehungscouch von Nina Blum Platz genommen. Er spricht beispielsweise darüber, dass er nach seinem Outing auch noch etwas mit Frauen hatte. Außerdem waren die Sexualtherapeutin Elia Bragagna und die Schauspielerin Gabriela Benesch zu Gast.
