PULS 4Staffel 1Folge 2vom 21.04.2013
47 Min.Folge vom 21.04.2013Ab 16

Generationen - Junge Triebe, alte Liebe. Vom ersten Mal bis zum Sex im Alter. Der Sex im Wandel der Zeit. Das sind die Inhalte der zweiten Folge von "TABU - Österreichs großer Sexreport". Wann haben wir eigentlich das erste Mal? Hat man auch im Alter noch Sex? Und gibt es bei Sex auch Trends. Eine Studie, gemeinsam mit Marketagent, liefert uns dazu die Ergebnisse. 4000 ÖsterreicherInnen wurden dazu befragt.

