Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
TABU - Österreichs großer Sexreport

TABU - Österreichs großer Sexreport vom 25.10.2014

PULS 4Staffel 1Folge 3vom 28.04.2013
TABU - Österreichs großer Sexreport vom 25.10.2014

TABU - Österreichs großer Sexreport vom 25.10.2014Jetzt kostenlos streamen

TABU - Österreichs großer Sexreport

Folge 3: TABU - Österreichs großer Sexreport vom 25.10.2014

47 Min.Folge vom 28.04.2013Ab 16

Renata und Ervin sind wohl eines der außergewöhnlichsten Paare in ganz Österreich. Aber wie gehen die Beiden mit dem Thema Sex in ihrer Beziehung um? Wie wichtig ist Sex überhaupt in einer Beziehung? "Beziehungsweise Sex", so der Titel der dritten Folge von "TABU - Österreichs großer Sexreport". Wir haben Paare begleitet und herausgefunden, wie oft wir eigentlich pro Jahr im Durchschnitt Sex haben. Diese und viele weitere Ergebnisse gibt es hier.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

TABU - Österreichs großer Sexreport
PULS 4
TABU - Österreichs großer Sexreport

TABU - Österreichs großer Sexreport

Alle 1 Staffeln und Folgen