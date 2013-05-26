Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk vom 26.05.2013Jetzt kostenlos streamen
TABU - Österreichs großer Sexreport
Folge 146: Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk vom 26.05.2013
27 Min.Folge vom 26.05.2013Ab 16
Konstanze Breitebner, die gerade ihr erste Bühnestück "Don´t Schatzi me" präsentiert hat, spricht in dieser Folge ganz offen darüber, dass sie vor Fetisch eigentlich Angst hat. Außerdem widmet sich Nina Blum in dieser Folge Dominas. Madame Queen und auch eine Hobby-Domina, die eigentlich Sonderschullehrerin ist, berichten über ihre Vorlieben.
