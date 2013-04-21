Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk vom 21.04.2013Jetzt kostenlos streamen
TABU - Österreichs großer Sexreport
Folge 111: Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk vom 21.04.2013
27 Min.Folge vom 21.04.2013Ab 16
Jazz Gitti und der Kabarettist Jürgen Vogl haben in der zweiten Folge von "Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk" auf der Beziehungscouch Platz genommen. Sie sprechen über ihre intimsten Geheimnisse und für Jazz Gitti ist Sex beispielsweise gleich wichtig wie Essen und Trinken. Nur bei der Nahrungsaufnahme kann sie Diät halten, was sie bei Sex nicht empfehlen würde.
Altersfreigabe:
16SEXUALITAET
Copyrights:© Puls4