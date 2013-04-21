Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
TABU - Österreichs großer Sexreport

Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk vom 21.04.2013

PULS 4Staffel 1Folge 111vom 21.04.2013
Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk vom 21.04.2013

Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk vom 21.04.2013Jetzt kostenlos streamen

TABU - Österreichs großer Sexreport

Folge 111: Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk vom 21.04.2013

27 Min.Folge vom 21.04.2013Ab 16

Jazz Gitti und der Kabarettist Jürgen Vogl haben in der zweiten Folge von "Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk" auf der Beziehungscouch Platz genommen. Sie sprechen über ihre intimsten Geheimnisse und für Jazz Gitti ist Sex beispielsweise gleich wichtig wie Essen und Trinken. Nur bei der Nahrungsaufnahme kann sie Diät halten, was sie bei Sex nicht empfehlen würde.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

TABU - Österreichs großer Sexreport
PULS 4
TABU - Österreichs großer Sexreport

TABU - Österreichs großer Sexreport

Alle 1 Staffeln und Folgen