Folge 125: Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk vom 05.05.2013
27 Min.Folge vom 05.05.2013Ab 16
Frenkie Schinkels nimmt in dieser Folge von "Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk" Platz auf der Beziehungscouch. In diesem Fall spricht er nicht über Fußball, sondern über seine intimsten Geheimnisse. So gibt er beispielsweise zu, dass er sicher öfter Sex im Auto hatte als Fußbälle im Tor. Außerdem sind Pornodarstellerin Hally Thomas und Erotikfotografin Christina Noelle zu Gast.
Altersfreigabe:
16SEXUALITAET
