TABU - Österreichs großer Sexreport

Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk vom 19.05.2013

PULS 4
Staffel 1
Folge 139
vom 19.05.2013
26 Min.Folge vom 19.05.2013Ab 16

Der Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur Gabriel Barylli nimmt in dieser Folge von "Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk" auf der Beziehungscouch Platz. Gemeinsam mit seiner Frau Silvia Leifheit spricht er ganz offen über Sex im Internet und Seitensprünge. Außerdem ist die Treuetesterin Pamela Obermaier zu Gast, die das Buch "Seitensprung: Treutester decken auf" geschrieben hat. Sie spricht mit Nina Blum über ihre Erkenntnisse.

