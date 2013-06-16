Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk vom 16.06.2013Jetzt kostenlos streamen
Folge 167: Sex & Reden - Nina Blums Beziehungstalk vom 16.06.2013
27 Min.Folge vom 16.06.2013Ab 16
Kabarettist Christoph Fälbl und die Tantra-Expertin Claudia Winter sprechen über Sex in Österreichs Bundesländern. Der Kabarettist gibt offen sein Vorzüge im Bett. Die Tantra-Expertin nimmt im Gegenzug das beste Stück des Mannes genau unter die Lupe.Sexologe Wolfgang Kostenwein ist auch dabei und klärt über mögliche Unterschiede in den Bundesländern auf. Sie alle nehmen Platz auf Nina Blums Beziehungscouch.
