taff
Thema u. a.: Inselgeflüster (3)
25 Min.Ab 12
Sie haben gekämpft, gehofft, geweint. Nach über einem Jahr Pandemie ist von den Lebensträumen der deutschen Mallorca-Auswander:innen nicht mehr viel übrig. "taff" zeigt die Schicksale der Menschen, deren Kampf um die eigene Existenz sie zu einem Neuanfang in Deutschland zwingt. Aber auch hartnäckige Auswanderer, die ihr Leben auf der Insel noch nicht aufgegeben haben, kommen in der vierteiligen Dokumentation zu Wort. Außerdem: Wasserknappheit in Deutschland
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen