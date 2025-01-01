Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thema u. a,; Projekt Sunshine - Los Angeles (4)

Es ist der Traum vieler Deutscher: auswandern und im Ausland die große Karriere starten. Ein besonders beliebtes Ziel ist Los Angeles. Als Epizentrum der Unterhaltungsindustrie ist die Stadt ein Magnet für angehende Schauspieler:innen, Regisseur:innen und Drehbuchautor:innen. Aber nicht alle von ihnen schaffen es, Fuß zu fassen. "taff" hat einige deutsche Auswander:innen besucht, die in L.A. ihr "Projekt Sunshine" begonnen haben. Und: Bye Bye Merkel

