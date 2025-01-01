taff
Seit März 2020 steht Deutschland unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Wann kehren wir zurück zu alter Normalität? Haben wir die übelsten Corona-Zeiten endlich hinter uns? Stehen wir vielleicht sogar am Beginn eines wirtschaftlichen Aufschwungs? Oder zeigt uns das Virus mit der vierten Welle, dass der Ausnahmezustand noch längst nicht vorüber ist? "taff" begleitet sechs Unternehmer:innen, Abiturient:innen, Mütter. Wie geht es ihnen nach eineinhalb Jahren Pandemie?
