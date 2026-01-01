Thema u. a.: Flutopfer - wir bauen aufJetzt kostenlos streamen
taff
Thema u. a.: Flutopfer - wir bauen auf
31 Min.Ab 12
Die Flutkatastrophe hat den Alltag und die Existenzen vieler Familien im Ahrtal zerstört. Auch jetzt, Monate danach, haben die Flut-Opfer alle Hände voll zu tun, um ihr Zuhause wieder aufzubauen und kommen dabei nicht nur körperlich, sondern auch mental an ihre Belastungsgrenzen. Charlotte Würdig und Jochen Schropp packen beim Aufbau mit an und begleiten drei betroffene Familien in ihrem Alltag. Und: Für immer jung?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen