Thema u. a.: Meeresbiologin auf Mallorca (2)
Der Kampf gegen Plastik gehört zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Schon jetzt findet man in den Weltmeeren sechsmal mehr Plastik als Plankton, bis 2050 soll es dort auch mehr Plastik als Fische geben. Auch in unseren Körpern ist Mikroplastik nachweisbar. Die Meeresbiologin Dr. Christine Figgener setzt sich seit Jahren für den Umweltschutz ein und wurde dafür kürzlich vom renommierten "Time Magazine" zur "Next Generation Leaderin" gekürt.
