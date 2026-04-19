Tanzen mit den Stars: Salsa mit Vesela DimovaJetzt kostenlos streamen
Tanzen mit den Stars
Folge 11: Tanzen mit den Stars: Salsa mit Vesela Dimova
13 Min.Folge vom 19.04.2026
Vesela Dimova bringt unseren Tanzkids die Grundlagen der Salsa bei. Fließende Bewegungen sorgen für eine unvergessliche Tanzsendung. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH
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