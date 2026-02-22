Tatort
Folge vom 22.02.2026: Tatort: Schmerz
90 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12
Stefanie Reinsperger ermittelt ein letztes Mal in Dortmund. Mord, Geheimnisse und alte Wunden kommen ans Licht. Mehrere Morde im Dortmunder Rotlichtmilieu deuten zunächst auf einen Streit innerhalb der Unterwelt hin. Eine junge Bosnierin wird verstört in einem Bordell aufgegriffen und als wichtige Zeugin befragt. Einer der Toten lebte unter falschem Namen, da er wegen Kriegsverbrechen untergetaucht war. So nimmt der Fall plötzlich eine politische Dimension an. Besetzung: Jörg Hartmann (Peter Faber) Stefanie Reinsperger (Rosa Herzog) Alessija Lause (Ira Klasnic) Stefan Konarske (Daniel Kossik) Malick Bauer (Otto Pösken) Kasem Hoxha (Lorik Duka) Regie: Torsten C. Fischer Drehbuch: Jürgen Werner Bildquelle: ORF/WDR/Thomas Kost
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Altersfreigabe:
12ANGST