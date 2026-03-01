Tatort
Folge vom 01.03.2026: Tatort: Sashimi Spezial
Ein toter Biker, viele Fragen: Die Kommissarinnen Odenthal und Stern ermitteln im Kuriermilieu. Ein junger Fahrradkurier kündigt eine Selbstanzeige an, doch bevor er sie machen kann, wird er überfahren. Odenthal und Stern glauben nicht an einen Unfall, zumal Beweismaterial fehlt und der Fahrer flieht. Während die Kollegen des Opfers schweigen, schleust sich Johanna Stern undercover beim Kurierdienst ein. Gemeinsam decken die Ermittlerinnen auf, dass das Unternehmen mehr zu verbergen hat, als es zugegeben hat. Besetzung: Ulrike Folkerts (Lena Odenthal) Lisa Bitter (Johanna Stern) Camill Jammal (Theo) Rabea Lüthi (Lissi) Ali Reza Ahmadi (Kette) Leonard Kunz (Eddi) Davina Chanel Fox (Mara Hermann) Johannes Scheidweiler (Nico Langenkamp) Bernd Hölscher (Preising) Kailas Mahadevan (Dr. Özcan) Regie: Franziska Margarete Hoenisch Buch: Stefan Dähnert Bildquelle: ORF/SWR/Benoît Linder