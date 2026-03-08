Tatort
Folge vom 08.03.2026: Tatort: Das Verlangen
Wenn der Vorhang fällt, beginnt die Jagd: Ein Todesfall erschüttert Münchens Theaterwelt. Als die junge Schauspielerin Nora Nielsen während einer Aufführung in einem Münchner Theater tot zusammenbricht, übernehmen Batic, Leitmayr und Hammermann die Ermittlungen. Hinter den Kulissen stößt das Trio auf ein Geflecht aus Neid, versteckten Affären und persönlichen Abgründen. Jeder im Ensemble scheint ein Motiv zu haben. Ein lange verborgenes Geheimnis aus der jüngeren Vergangenheit eröffnet schließlich eine neue, brisante Spur. Besetzung: Miroslav Nemec (Ivo Batic) Udo Wachtveitl (Franz Leitmayr) Ferdinand Hofer (Kalli Hammermann) Ursina Lardi (Gina Rohland) Robert Kuchenbuch (Johannes Lange) Liliane Amuat (Ria Jäger, Garderobiere) Lukas T. Sperber (Carl Silbermann) Thiemo Strutzenberger (Akim Birol, Regisseur) Luzia Oppermann (Stella Papst) Anna Stieblich (Freya von Kaltenburg, Intendantin) Regie: Andreas Kleinert Drehbuch: Norbert Baumgarten, Holger Joos Bildquelle: ORF/BR/Claussen+Putz Filmproduktion GmbH/Johann Feindt