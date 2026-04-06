Tatort
Folge vom 06.04.2026: Tatort: Unvergänglich (2/2)
Der Ruhestand wird zum Unruhestand, als Batic und Leitmayr feststellen, dass ihr letzter Fall fehlerhaft ist. Zeugin Kara Roth meldet sich verzweifelt: Sie sei in Lebensgefahr und habe einst gelogen. Kurz darauf verschwindet sie. Die beiden müssen als Privatleute Kara retten und den Fall klären – ohne Dienstausweis, aber frei von Vorschriften. Ihr Weg führt sie jedoch ins Fadenkreuz mächtiger Gegner, die ebenfalls auf der Suche nach Kara sind. Besetzung: Miroslav Nemec (Ivo Batic) Udo Wachtveitl (Franz Leitmayr) Ferdinand Hofer (Kalli Hammermann) Stefan Betz (Ritschy Semmler) Lisa Wagner (Christine Lerch) Lara Feith (Kara Roth) Daniel Noel Fleischmann (Mike Werner) Erik Markus Schuetz (Femder/Killer) Amélie Leclère (Dealerin Julia) Niklas Mitteregger (Steve) Max Mayer (Bernd Pfannenmüller) Drehbuch: Johanna Thalmann, Moritz Binder Regie: Sven Bohse Bildquelle: ORF/BR/NEUESUPER GmbH/Hendrik Heiden