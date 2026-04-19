Tatort: Innere AngelegenheitenJetzt kostenlos streamen
Tatort
Folge vom 19.04.2026: Tatort: Innere Angelegenheiten
Ein tödlicher Clubbesuch legt ein Netz aus Lügen frei, in dem sich selbst die Polizei verfängt. Nach einem Totschlag in einem Freiburger Club wird der Verdächtige Ramin Taremi verhört, während Franziska Tobler vor Ort die aufgebrachte Gang des Opfers beruhigt und Beweise sucht. Doch entscheidende Spuren fehlen, ebenso das Protokoll der Bereitschaftspolizei. Die sechs zuerst eingetroffenen Polizistinnen und Polizisten ringen inzwischen darum, ihre widersprüchlichen Wahrnehmungen zu einer stimmigen Geschichte zu formen – ohne Erfolg, denn der Druck wächst und die Wahrheit droht zu zerbrechen. Besetzung: Eva Löbau (Franziska Tobler) Hans-Jochen Wagner (Friedemann Berg) Nairi Hadodo (Ella Pauls) Andreas Anke (Wolle Heizmann) Mouataz Alshaltouh (Mahmoud Alma) Anna Bardavelidze (Mariam Kvelidze) Ben Felipe (Timo Sumser) Lasse Lehmann (Jakub Zulawski) Caroline Hellwig (Pia Schölzel) Omid Memar (Ramin Taremi) Proschat Madani (Simin Nadjafi) Awin Erfany (Shirin Mirsa) Regie: Robert Thalheim Drehbuch: Bernd Lange Bildquelle: ORF/SWR/Benoît Linder