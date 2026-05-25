Tatort
Folge vom 25.05.2026: Tatort: Vergebung
Ein Toter im Neckar, brisante Geheimnisse und ein Gerichtsmediziner, der selbst ins Visier des Ermittler gerät. Ein im Neckar gefundener, ertrunkener Mann führt Lannert und Bootz zu unerwarteten Verdachtsmomenten im eigenen Team. Gerichtsmediziner Daniel Vogt erkennt im Toten einen Jugendfreund und verschweigt diese Verbindung. Geplagt von Schuld beginnt er eigenmächtig zu ermitteln. Während die Kommissare misstrauisch werden, verdichten sich Hinweise, dass mehr hinter dem Tod steckt, als zunächst sichtbar ist. Besetzung: Richy Müller (Thorsten Lannert) Felix Klare (Sebastian Bootz) Jürgen Hartmann (Daniel Vogt) Asad Schwarz (Yusuf Arslan) Volker Muthmann (Mathias Döbele) Mina Özlem Sagdic (Dr. Ünal) Wolfgang Czeczor (Stefan Ebert) Peter Cieslinski (Wilfried Moser) Nuriye Jendroßek (Yara Pereira) Andra Maria Braun (KT-Assistentin) Regie: Rudi Gaul Buch: Katharina Adler, Rudi Gaul Bildquelle: ORF/SWR/Patricia Neligan, Christian Koch