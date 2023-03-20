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Taxi, bitte

Staffel 1 Folge 4: Raus aus dem Taxi, ab ins Eisbad

PULS 4Staffel 1Folge 4vom 20.03.2023
Staffel 1 Folge 4: Raus aus dem Taxi, ab ins Eisbad

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Taxi, bitte

Folge 4: Staffel 1 Folge 4: Raus aus dem Taxi, ab ins Eisbad

48 Min.Folge vom 20.03.2023Ab 6

Rudi hat in Tulln eine vegane Eisschwimmerin an Bord. Tom aus Graz hat das ganze Universum im Auto sitzen und der alt eingesessene Wiener Taximeister Mianji bringt einen Fiakerkutscher zu seinem Arbeitsplatz.

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