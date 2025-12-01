Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Loobenfelds Netz der Lügen

PULS 4Staffel 1Folge 10vom 12.12.2025
Loobenfelds Netz der Lügen

Loobenfelds Netz der LügenJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 10: Loobenfelds Netz der Lügen

20 Min.Folge vom 12.12.2025

Sheldon und Leonard werden Zeuge von Pennys Gesangskünsten. Diese sind allerdings alles andere als publikumsreif und so denken sich die beiden eine Ausrede aus, weshalb sie nicht mit ihr zu einem Casting gehen können. Sheldon erfindet kurzerhand einen drogensüchtigen Cousin, dem die beiden zur Seite stehen müssen - doch woher nimmt man auf die Schnelle einen Cousin Leo? Es dauert nicht lange, da findet sich Toby, Sheldons Assistent, in der Rolle des Leo wieder ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
PULS 4
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 9 Staffeln und Folgen