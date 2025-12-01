Loobenfelds Netz der LügenJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 10: Loobenfelds Netz der Lügen
20 Min.Folge vom 12.12.2025
Sheldon und Leonard werden Zeuge von Pennys Gesangskünsten. Diese sind allerdings alles andere als publikumsreif und so denken sich die beiden eine Ausrede aus, weshalb sie nicht mit ihr zu einem Casting gehen können. Sheldon erfindet kurzerhand einen drogensüchtigen Cousin, dem die beiden zur Seite stehen müssen - doch woher nimmt man auf die Schnelle einen Cousin Leo? Es dauert nicht lange, da findet sich Toby, Sheldons Assistent, in der Rolle des Leo wieder ...
