Der Cooper-Hofstadter-Antagonismus

PULS 4Staffel 1Folge 9vom 12.12.2025
Folge 9: Der Cooper-Hofstadter-Antagonismus

19 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 6

Sheldon und Leonard bekommen eine Einladung zu einer Konferenz, bei der sie eine gemeinsame Forschungsarbeit vorstellen sollen. Sheldon ist empört, ist er doch der Meinung, dass es allein sein Werk sei. Leonard fühlt sich geehrt und reist gemeinsam mit Penny, Howard und Raj zur Konferenz. Dort angekommen hagelt es Lob von den Kollegen - doch nicht von Sheldon. Es kommt zu einer handfesten Auseinandersetzung ...

