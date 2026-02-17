Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

PULS 4Staffel 1Folge 11vom 17.02.2026
Folge 11: Alles fließt

22 Min.Folge vom 17.02.2026

Als Penny von einem Heimatbesuch zurückkommt, erzählt sie, dass plötzlich alle krank wurden. Und es dauert nicht lange, bis Hypochonder Sheldon auch die ersten Anzeichen einer Grippe zeigt. Leonard verlässt fluchtartig die Wohnung, kennt er seinen besten Freund doch nur zu gut. Und auch Howard und Raj sind vorgewarnt. Zu dritt verstecken sie sich vor dem kränkelnden Sheldon, der plötzlich bei Penny im Restaurant auftaucht - nun ist guter Rat teuer ...

