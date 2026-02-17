The Big Bang Theory
Folge 11: Alles fließt
22 Min.Folge vom 17.02.2026
Als Penny von einem Heimatbesuch zurückkommt, erzählt sie, dass plötzlich alle krank wurden. Und es dauert nicht lange, bis Hypochonder Sheldon auch die ersten Anzeichen einer Grippe zeigt. Leonard verlässt fluchtartig die Wohnung, kennt er seinen besten Freund doch nur zu gut. Und auch Howard und Raj sind vorgewarnt. Zu dritt verstecken sie sich vor dem kränkelnden Sheldon, der plötzlich bei Penny im Restaurant auftaucht - nun ist guter Rat teuer ...
The Big Bang Theory
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen