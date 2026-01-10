Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Antisportler

PULS 4Staffel 5Folge 17vom 10.01.2026
Antisportler

AntisportlerJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 17: Antisportler

21 Min.Folge vom 10.01.2026

Das Büro des geistig verwirrten Professor Rothman wird frei. Sheldon erhebt sofort Ansprüche darauf, da er sein kleines Büro ja mit Raj teilen muss. Doch auch Kripke ist an dem Büro interessiert und so schlägt Sheldon einen sportlichen Wettkampf vor, der entscheiden soll, wer das Büro bekommt. Amy überrascht Penny mit einem schrecklichen Gemälde, das die beiden Freundinnen darstellt und erwartet, dass Penny es in ihrer Wohnung aufhängt. Penny gerät in die Zwickmühle ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
PULS 4
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 9 Staffeln und Folgen