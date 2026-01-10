The Big Bang Theory
Folge 17: Antisportler
21 Min.Folge vom 10.01.2026
Das Büro des geistig verwirrten Professor Rothman wird frei. Sheldon erhebt sofort Ansprüche darauf, da er sein kleines Büro ja mit Raj teilen muss. Doch auch Kripke ist an dem Büro interessiert und so schlägt Sheldon einen sportlichen Wettkampf vor, der entscheiden soll, wer das Büro bekommt. Amy überrascht Penny mit einem schrecklichen Gemälde, das die beiden Freundinnen darstellt und erwartet, dass Penny es in ihrer Wohnung aufhängt. Penny gerät in die Zwickmühle ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen