Falscher Ort, falsche FrageJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 23: Falscher Ort, falsche Frage
21 Min.Folge vom 03.06.2024Ab 6
Die NASA benachrichtigt Howard, dass sein Weltraumflug aufgrund technischer Probleme abgesagt wird. Er ist total erleichtert, weil er in Wahrheit große Angst vor dem Flug hat. Penny ist bereit, in der neuen Beziehung mit Leonard weiterzugehen. Die beiden landen im Bett - aber Leonard macht den Augenblick zunichte, indem er sie fragt, ob sie ihn heiraten will. Auch Amy will das Tempo ihrer Beziehung beschleunigen und lädt Sheldon zu sich ein ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
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