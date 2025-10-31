Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Fruchtzwerg fliegt ins All

PULS 4Staffel 5Folge 24vom 31.10.2025
Fruchtzwerg fliegt ins All

Fruchtzwerg fliegt ins AllJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 24: Fruchtzwerg fliegt ins All

21 Min.Folge vom 31.10.2025

Da er seinen Weltraumflug nicht mehr abblasen kann, versucht Howard das Beste aus seiner Situation zu machen. Er schenkt Bernadette eine Kette mit einem Stern und erzählt ihr eine rührselige Geschichte - sie ist so ergriffen, dass sie ihn sofort heiraten will. Sie lädt alle Freunde ins Standesamt ein, aber leider kommen sie zu spät: Vor Howards Abreise nach Kasachstan ist kein Termin mehr frei. Doch Raj hat die rettende Idee ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
PULS 4
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 10 Staffeln und Folgen