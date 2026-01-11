The Big Bang Theory
Folge 20: Traum mit Spock
21 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 6
Nachdem Sheldon eine bissige Bemerkung darüber macht, dass sich Penny immer auf ihre Kosten durchfuttert, überrascht Penny Leonard und Sheldon mit einem Geschenk. Sie hat für jeden ein original verpacktes Star-Trek-Spielzeug aus dem Jahr 1975 besorgt. Die beiden sind völlig von den Socken, wollen ihre Spielzeuge aber nicht auspacken, weil sie sonst sofort an Wert verlieren. Dann erscheint Sheldon seine Spock-Actionfigur im Traum ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen