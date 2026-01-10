The Big Bang Theory
Folge 19: Wochenendkrieger
20 Min.Folge vom 10.01.2026
Raj will mit den Jungs ein Wochenende nur mit Videospielen verbringen. Da nun alle eine Freundin haben, bringt das einige Probleme mit sich. Amy will, dass Sheldon zur Geburtstagsfeier ihrer Tante mitkommt, und auch Penny zeigt sich über den Spielemarathon wenig begeistert. Nach der Geburtstagsfeier ist Amy völlig frustriert, da ihre Familie nicht glaubt, dass sie einen Freund hat. Beziehungsstress ist programmiert ...
The Big Bang Theory
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen