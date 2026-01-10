Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Wochenendkrieger

PULS 4Staffel 5Folge 19vom 10.01.2026
Wochenendkrieger

WochenendkriegerJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 19: Wochenendkrieger

20 Min.Folge vom 10.01.2026

Raj will mit den Jungs ein Wochenende nur mit Videospielen verbringen. Da nun alle eine Freundin haben, bringt das einige Probleme mit sich. Amy will, dass Sheldon zur Geburtstagsfeier ihrer Tante mitkommt, und auch Penny zeigt sich über den Spielemarathon wenig begeistert. Nach der Geburtstagsfeier ist Amy völlig frustriert, da ihre Familie nicht glaubt, dass sie einen Freund hat. Beziehungsstress ist programmiert ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
PULS 4
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 10 Staffeln und Folgen