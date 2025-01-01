Wer ist wirklich bereit für die ultimative Abnehm-Challenge?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 1: Wer ist wirklich bereit für die ultimative Abnehm-Challenge?
95 Min.Ab 12
Neun Teams gehen heute in die erste Runde im Kampf gegen überflüssige Pfunde. Noch bevor die Teilnehmer das Camp betreten, wartet auch schon der erste schweißtreibende Wettkampf auf sie. Auf knapp 2.000 Metern über dem Meeresspiegel heißt es: hoch den Berg - und zwar zu Fuß und auf Zeit. Wer jetzt nicht alles gibt und als Letzter ins Ziel kommt, startet mit einem gewaltigen Handicap in die erste Woche. Für viele Kandidaten ist es die erste sportliche Betätigung seit Jahren ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen