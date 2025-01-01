Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 8
95 Min.Ab 12

Es geht um alles, denn im "Biggest Loser"-Camp heißt es von nun an: jeder gegen jeden. Es gibt keine Verbündeten mehr. In einem spektakulären Wettkampf sind Kraft und Willensstärke gefragt. Die Kandidaten taktieren mit allen Mitteln, um sich den Preis zu sichern, der beim Wiegen den entscheidenden Vorteil bringen kann. Der Kampf um einen Platz über der gelben Linie wird immer gnadenloser, und wieder einmal geraten die ewigen Konkurrenten Roger und Björn aneinander ...

