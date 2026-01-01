Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

Konkurrenzdruck, Versuchungen und unerwartete Bündnisse

SAT.1Staffel 2Folge 4
Konkurrenzdruck, Versuchungen und unerwartete Bündnisse

Konkurrenzdruck, Versuchungen und unerwartete BündnisseJetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 4: Konkurrenzdruck, Versuchungen und unerwartete Bündnisse

95 Min.Ab 12

Nur noch fünf Teams sind im "Biggest Loser"-Camp, und das Programm wird immer härter. Die Sporteinheiten und die Ernährungsumstellung strapazieren die Nerven der Kandidaten. Hinzu kommt der immer Konkurrenzdruck: Wer jetzt Schwäche zeigt, wird gnadenlos untergehen. Das merken beim Wettkampf vor allem Elena und Peter: Die anderen Teams verbünden sich gegen die beiden - mit schwerwiegenden Konsequenzen auf der Waage. Das Team muss sich extrem geschwächt der Konkurrenz stellen ...

