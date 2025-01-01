Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Kalorienbomben: Wer punktet bei Ernährungswissen - wer holt sich die Bonuskilos?

SAT.1Staffel 2Folge 5
Kalorienbomben: Wer punktet bei Ernährungswissen - wer holt sich die Bonuskilos?

Kalorienbomben: Wer punktet bei Ernährungswissen - wer holt sich die Bonuskilos?Jetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 5: Kalorienbomben: Wer punktet bei Ernährungswissen - wer holt sich die Bonuskilos?

95 Min.Ab 12

Nur noch vier Teams sind im Camp in den Tiroler Bergen. Doch die Konkurrenz ist nicht kleiner als letzte Woche. Team Schwarz, Frank und Jörg, kämpfen außerhalb des Camps gegen ihre Kilos. Zu Hause bei ihren Familien versuchen sie, die gleichen Abnehmerfolge wie im Camp zu erzielen. Am Ende der Woche werden die beiden mit allen anderen wieder auf der Waage stehen. Für die Teams im Camp geht es beim Wettkampf um Bonuskilos auf der Waage - mit einem unerwarteten Sieger ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen