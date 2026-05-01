Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

The Last Captains - Leben für den Fischfang

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 15.05.2026
Holpriger Start in die neue Saison

Holpriger Start in die neue SaisonJetzt kostenlos streamen

The Last Captains - Leben für den Fischfang

Folge 1: Holpriger Start in die neue Saison

43 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 6

Auf den Magdalenen-Inseln steigt die Spannung ins Unerträgliche: Kapitän William kämpft mit kritischen Maschinenausfällen und gegen gewaltige Meereswellen, die seinen ersten Jakobsmuschel-Fang des Jahres gefährden. Unterdessen ist Kapitän Adam noch 12 Stunden von der sicheren Hafenstadt entfernt, als ein Sturm mit Orkanstärke aufzieht. Angesichts wachsender Gefahren muss Adam eine folgenschwere Entscheidung treffen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Last Captains - Leben für den Fischfang
Kabel Eins Doku

The Last Captains - Leben für den Fischfang

Alle 1 Staffeln und Folgen