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The Last Captains - Leben für den Fischfang

Ein dicker Fisch an der Angel

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 05.06.2026
Ein dicker Fisch an der Angel

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The Last Captains - Leben für den Fischfang

Folge 7: Ein dicker Fisch an der Angel

43 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 6

Ein Feuer wütet im Hafen von Grande Entrée und zerstört fünf Fischerboote nur wenige Tage vor dem Ende der Hummersaison. Kapitän Stevens Entscheidung, rechtzeitig zum Geburtstag seines Sohnes nach Hause zu fahren, erweist sich als glückliche Fügung. Doch Zeit zum Durchatmen bleibt nicht - der letzte Kraftakt der Saison beginnt.

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