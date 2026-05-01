Staffel 1Folge 2vom 15.05.2026
Im Zeichen der SonnenfinsternisJetzt kostenlos streamen
The Last Captains - Leben für den Fischfang
Folge 2: Im Zeichen der Sonnenfinsternis
43 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 6
Eine seltene Sonnenfinsternis taucht den Golf in Dunkelheit - und bringt die Abläufe der Fischer durcheinander. Stevens Ausrüstung versagt, Adams Krabbenjagd bringt ihn an seine Grenzen, und der unerfahrene Kapitän Kevin kämpft sich durch seinen ersten Tag am Steuer.
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The Last Captains - Leben für den Fischfang
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Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sphere Abacus Ltd.