Manövrierunfähig auf hoher SeeJetzt kostenlos streamen
The Last Captains - Leben für den Fischfang
Folge 5: Manövrierunfähig auf hoher See
43 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 6
Während orkanartige Winde über die Magdalenen-Inseln fegen, kämpfen die Kapitäne darum, den Umständen Herr zu werden. Steven wagt sich mit nur zwei Männern an Deck zum gefährlichen Bird Rock. Williams Propeller verheddert sich auf offener See, sodass die "Moonship" manövrierunfähig treibt. Und Adam, der nach Wochen mit zwei Fischereibetrieben am Limit ist, erreicht endlich seine Krabbenquote.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Last Captains - Leben für den Fischfang
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sphere Abacus Ltd.