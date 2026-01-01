The Mentalist
Folge 1: Red John
43 Min.Ab 16
Patrick Jane, ehemaliges TV-Medium und Berater bei der Polizei, wird mitsamt seinem Team zu einem Einsatzort gerufen. Zwei Ärzte wurden ermordet, die Ermittler vermuten hinter der Tat den Serienkiller Red John, der bereits zwölf Frauen auf ähnliche Weise ermordete und danach jeweils einen Smiley aus Blut an die Wand gemalt hat. Doch Patrick glaubt an einen Nachahmer ... Und nach und nach kommen auch dunkle Verbindungen von Red John und Patrick ans Tageslicht.
The Mentalist
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
16DESORIENTIERUNG
