The Mentalist - Staffel 1, Folge 19 - vom 20.10.2025
Folge 19: Ein Dutzend Rosen

41 Min. Ab 12

Das CBI-Team um Patrick Jane versucht, den Mord an dem Hollywood-Produzenten Felix Hanson aufzudecken. Die ersten Anhaltspunkte finden sie im Drogenmilieu, doch weitere Nachforschungen führen das Team zum Set einer Filmproduktion mit dem Namen "Ein Dutzend Rosen". Nun liegt es an dem Mentalisten herauszufinden, was die Darsteller des Films mit Felix' Tod zu tun haben ...

