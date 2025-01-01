The Mentalist
Folge 12: Böser Zauber
41 Min.Ab 12
In der Kleinstadt Boonville wird der 16-jährige Cody vermisst. Patrick reist mit seinem Team in den Ort und macht in dem nahegelegenen Wald einen schrecklichen Fund. Der Leichnam des Jungen ist an einen Baum gelehnt, vor ihm ein Stern aus Ästen. Bei der Befragung von Codys Eltern finden die Ermittler des CBI heraus, dass Cody Streit mit einer angeblichen Hexe hatte. Doch auch mit dem Footballtrainer und seinem kleinen Bruder hatte er Ärger.
The Mentalist
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
