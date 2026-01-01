The Mentalist
Folge 10: Verbrecher oder Heilige
41 Min.Ab 12
Alex, Wissenschaftler eines Universitätsinstituts, wird vergiftet und stirbt. Der Verdacht fällt auf die Psychiaterin Sophie Miller, eine Mitarbeiterin des Instituts, die mit Alex ein Verhältnis hatte. Schnell deckt Patrick Jane auf, dass das Vorzeigeprojekt des Instituts ein großer Betrug ist und mit der Aufklärung des Falles die Karriere von Sophie auf dem Spiel steht. Patrick entwirft ein raffiniertes Komplott, um herauszufinden, wer der wahre Mörder ist ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen