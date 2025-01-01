Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Der Freund eines Freundes

WarnerStaffel 1Folge 11
Der Freund eines Freundes

Der Freund eines FreundesJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 11: Der Freund eines Freundes

42 Min.Ab 12

Patrick Jane besucht den Inhaftierten Jared Renfrew, der ein Jahr zuvor wegen Mordes verurteilt wurde. Er möchte, dass Patrick seine Unschuld beweist und ihm im Gegenzug Informationen zu Red John geben. Patrick reagiert skeptisch, lässt sich dann aber doch auf den Deal ein, als Jared immer brisantere Informationen preisgibt. Er kündigt seinen Job beim CBI, um privat zu ermitteln, kann aber weiterhin auf die Hilfe seiner ehemaligen Kollegen zählen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen