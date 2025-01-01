Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Mentalist

Böser Zauber

WarnerStaffel 1Folge 12
Folge 12: Böser Zauber

41 Min.Ab 12

In der Kleinstadt Boonville wird der 16-jährige Cody vermisst. Patrick reist mit seinem Team in den Ort und macht in dem nahegelegenen Wald einen schrecklichen Fund. Der Leichnam des Jungen ist an einen Baum gelehnt, vor ihm ein Stern aus Ästen. Bei der Befragung von Codys Eltern finden die Ermittler des CBI heraus, dass Cody Streit mit einer angeblichen Hexe hatte. Doch auch mit dem Footballtrainer und seinem kleinen Bruder hatte er Ärger.

