Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Schwarz wie die Nacht

WarnerStaffel 1Folge 16
Schwarz wie die Nacht

Schwarz wie die NachtJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 16: Schwarz wie die Nacht

43 Min.Ab 12

Mentalist Patrick Jane erhält eine SMS, in der eine Bombenexplosion angekündigt wird. Als er zum Tatort fährt, findet er James Medina, der an einer Bombe festgekettet ist. Auf Medinas Stirn kann Patrick gerade noch die Botschaft lesen, dass er der nächste sei. Durch das Trauma erblindet Patrick - und so kann er nicht sehen, wem er durch Grace vorstellt wird. Doch was hat Grace' neuer Freund mit den Morddrohungen zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen