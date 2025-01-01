The Mentalist
Folge 20: Golf mit dem Paten
42 Min.Ab 12
Während Teresas Geburtstagsfeier bekommt das Team einen Anruf - Ed Didrikson, ein Mitglied des Zeugenschutzprogramms, wurde ermordet. Der Gangster Ed hatte allerdings sein altes Leben nicht aufgegeben und sich auch unter neuer Identität immer weiter in die Affären der italienischen Mafia verstrickt. Und so liegt es nun an Patrick, dem Gangsterboss Santino Battaglia genauer auf die Finger zu schauen und mit dessen Hilfe Eds Mörder zu finden.
